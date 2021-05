Pescara-Salernitana: rinforzato il servizio di ordine pubblico (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Lunedì si disputerà l’ultima giornata del campionato di serie B: il Pescara, già retrocesso, ospiterà allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” la Salernitana che in caso di vittoria in terra abruzzese salirà in serie A. Il timore è che alcuni tifosi campani decidano di partire per l’Abruzzo, nonostante la gara sia a porte chiuse. Previsto dalla Questura di Pescara un rinforzo del servizio di ordine pubblico all’esterno dello stadio, considerando anche i rapporti non idilliaci tra le due tifoserie, oltre che la delusione dei supporter biancazzurri per la retrocessione in C dopo undici anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Lunedì si disputerà l’ultima giornata del campionato di serie B: il, già retrocesso, ospiterà allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” lache in caso di vittoria in terra abruzzese salirà in serie A. Il timore è che alcuni tifosi campani decidano di partire per l’Abruzzo, nonostante la gara sia a porte chiuse. Previsto dalla Questura diun rinforzo deldiall’esterno dello stadio, considerando anche i rapporti non idilliaci tra le due tifoserie, oltre che la delusione dei supporter biancazzurri per la retrocessione in C dopo undici anni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

