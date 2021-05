Draghi e il siparietto col pavone | Sentiamo se dice qualcosa

(Di sabato 8 maggio 2021) Il canto, sgraziato, dei pavoni costella i lavori del Consiglio europeo. Nel giardino del Crystal Palace, gli uccelli sono appollaiati sulle travi della struttura o vagano tra cespugli e prati. Un pennuto ha scelto di riposare all’ombra della struttura che ospita la conferenza stampa italiana. “Questoci accompagna da stamane”, commenta il premier Marioquando l’uccello interrompe le risposte ai giornalisti col suo urlo. Altro ‘canto’ a fine conferenza.sta per alzarsi e di nuovo l’urlo: “se il...”, commenta il premier. Eccolopic.twitter.com/ArMp4nNKXy— Marco Bresolin (@marcobreso) May 8, 2021

'Questo pavone ci accompagna da stamane', ha detto Draghi divertito da queste impreviste incursioni. 'Sente? ha risposto lui', ha aggiunto Draghi replicando alla domanda di LaPresse. E concludendo l'incontro: 'Sentiamo se il pavone dice qualcosa'. Il canto, sgraziato, dei pavoni costella i lavori del Consiglio europeo. Nel giardino del Crystal Palace, gli uccelli sono appollaiati sulle travi della struttura o vagano tra cespugli e prati. Un pennuto ha scelto di riposare all'ombra della struttura che ospita la conferenza stampa italiana. Fuoriprogramma divertente nella conferenza stampa di Mario Draghi a conclusione del vertice europeo di Oporto. "Questo pavone ci accompagna da stamane", ha detto il premier sorridendo, riferendosi al ...