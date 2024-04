Calcio Prima e Seconda Categoria - i pronostic - il programma e gli arbitri della 29^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 26 aprile 2024) In, match point per il Sassoferrato Genga a Staffolo: incontri complicati per Real Cameranese e Montemarciano contro Castelbellino e Borgo Minonna. Cruciale Sampaolese-Filottranese in ottica play-off e play-out. La Cingolana SF si gioca la salvezza diretta in casa dell’Elite Tolentino. In, ci sono i derby Cupramontana-Rosora Angeli e Le Torri Castelplanio-Aurora Jesi. Ostraimpegnata in casa con il Trecastelli, Argignano in trasferta contro la Serrana. Decisiva per i play-off Olimpia Ostra Vetere-Avis Arcevia VALLESINA, 26 aprile 2024 – Ci siamo: stanno per iniziare i 180 minuti più bollentistagione 2023-2024 in. La 29^di domani, sabato 27 aprile, potrebbe dare ...