Simeone e Meret al Comicon di Napoli | cosa hanno voluto assolutamente acquistare FOTO&VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 aprile 2024) In questi giorni asi sta tenendo ile tra i presenti illustri ci sono anche: svelato il motivo. Come ogni anno, anche quest’anno alla Mostra d’Oltremare si sta svolgendo il. Si tratta di una fiera dedicata al mondo del fumetto e dell’intrattenimento che ogni anno raduna migliaia di appassionati da tutta Italia e non solo. Quest’anno, ilè iniziato nella giornata di ieri e terminerà domenica. Nel corso dei quattro giorni di fiera, ci saranno diversi eventi che cattureranno la curiosità degli appassionati. Tra i tanti seguaci dei fumetti e dell’intrattenimento, però, ci sono anche due calciatori azzurri. Si tratta di Alexe Giovanniche nella giornata di oggi sono stati pizzicati proprio al ...