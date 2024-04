Le liste truffa dei partiti alle prossime elezioni

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il prossimo Europarlamento dovrà occuparsi di questioni vitali per la tenuta stessa dell'Europa e per il futuro degli Stati membri. Dovrà attuare la transizione green, iniziare a predisporre le basi per una difesa comune e gestire le conseguenze di una guerraporte, decidere i nuovi vincoli...

Consob oscura 5 nuovi siti truffa, lista nera sale a quota 1.065 - La Consob oscura 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi o prodotti finanziari. Si tratta di 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 mediante il quale viene svolta un'offerta di pr ...

Continua a leggere>>

Salvini sceglie il 25 aprile per annunciare Vannacci candidato alle Europee: “Sarà nella lista Lega in tutti i collegi” - Il generale dell’esercito, autore dell’ormai celebre e controverso libro “Il mondo al contrario”, sotto inchiesta per peculato e truffa per il periodo in cui ha ricoperto l’incarico di addetto ...

Continua a leggere>>

Dice di amarla e le spilla 12 mila euro su un sito d'incontri, ma mancano le ricevute dei pagamenti: assolto - La storia di una professoressa che, dopo aver conosciuto solo virtualmente un uomo, avrebbe iniziato a inviargli denaro per aiutarlo ad affrontare tutta una serie di spese. Dopo due mesi si sarebbe re ...

Continua a leggere>>