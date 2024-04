Modena - 30enne accoltellato muore dissanguato a Castelnuovo Rangone

Colpito con un solo fendente. Quando i sanitari sono giunti sul posto per lui non c’era più nulla da fare. Indagini dei carabinieri in corso per rintracciare l'aggressore Un 30enne è morto dopo essere stato accoltellato a Castelnuovo Rangone, nel Modenese. La vittima che sarebbe originaria del ...

Continua a leggere>>