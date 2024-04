Ultime Notizie Roma del 26-04-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in primo piano Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non arrivavi e quanto ha affermato il leader cinese XI jinping’s da Pechino ha incontrato il segretario di stato statunitense Antony blinken si ha invitato gli Stati Uniti ad essere partner del gigante asiatico invitandoli a non comportarsi in modo da dire una cosa e farne un’altra poco prima che le aveva incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi il quale avvertito gli Stati Uniti che recenti miglioramenti nelle relazioni tra i due paesi sono messi a repentaglio da interruzioni che potrebbero riportarli in una spirale discendente che porterebbe alla rivalità allo scontro persino al conflitto la guerra in Ucraina l’esercizio sto preparando un piano a lungo termine per fornire supporto logistico alle truppe ...