Cina | Int’l Horticultural Exhibition attira pollici verdi a Chengdu

Pechino, 26 apr – (Xinhua) – L’International Horticultural Exhibition 2024 e’ stata inaugurata oggi a Chengdu, in Cina, e ha attirato i pollici verdi di tutto il mondo per presentare le ultime varieta’ di piante, tecnologie, prodotti, strutture e concetti di orticoltura. (Xin) Agenzia Xinhua

Continua a leggere>>