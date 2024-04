La rivoluzione dell’IA passa anche dall’Africa Il dibattito del Csis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 aprile 2024) La corsa all’Intelligenza Artificiale rappresenta una delle caratteristiche del mondo contemporaneo. In tutto il globo gli attori politici, quelli privati, il mondo dell’accademia e gli altri stakeholders collaborano tanto nello sviluppare quanto nel regolamentare questa tecnologia dalle potenzialità sconfinate. Ma come si posiziona il continente africano in questa corsa? Il Center for Strategic and international Studies ha organizzato un evento, svoltosi giovedì 25 aprile, proprio per delineare il panorama dell’Intelligenza Artificiale in Africa. “Può sembrare che l’IA sia appannaggio di Usa, Regno Unito, Unione europea e Canada, ma non è così”, afferma Chinasa Okolo, consulente etico dell’Equiano Institute, un laboratorio di ricerca che si occupa di guidare l’IA sicura e affidabile in Africa e ricercatrice di studi sulla governance presso il Center for Technology Innovation della ...