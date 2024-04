Come filtrare automaticamente da Threads contenuti indesiderati

threads to Automatically Filter Offensive Content From Feeds - threads now automatically filter out offensive words and phrases, enhancing user control over content visibility and interaction.

Meta threads raggiunge 150 milioni di utenti mensili, superando la crisi iniziale - threads ha continuato a implementare nuove funzionalità nel tentativo di trattenere gli utenti e avvicinarsi all’offerta di Twitter. Tuttavia, la strada per competere con un gigante consolidato come ...

Newtownmountkennedy: Tanaiste says democracy under threat in the face of ‘militancy’ - Micheal Martin said democracy was under threat amid an increasing level of “viciousness and violence and lack of respect for the basic laws of the land and for those who help to enforce those laws and ...

