Aston Villa-Chelsea - Premier League | probabili formazion - pronostici

(Di venerdì 26 aprile 2024)è una partita valida per la trentacinquesima giornata die si gioca sabato alle 21:00: diretta tv,i,. Nel giro di pochi giorni ilè passato dal rifilare sei gol all’Everton (6-0) ad incassarne cinque nel derby con l’Arsenal (5-0), vedendo affievolirsi le già residue speranze di raggiungere il sesto posto. Pochettino – IlVeggente.it (Ansa)In mezzo c’è stata pure la sconfitta – di misura, stavolta – contro il Manchester City (1-0) nella semifinale di FA Cup, che ha estromesso i Blues dall’unica competizione in cui potevano realisticamente sollevare un trofeo e strappare la qualificazione all’Europa. Possono ancora accedervi tramite la ...

Pronostici premier League 2023-24 35a giornata - Pronostici premier League 2023-24 35a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio inglese in campo dal 27 al 28 aprile.

Continua a leggere>>

Aston villa-chelsea: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Sfida al sapore d`Europa sull`asse Birmingham-Londra. Aston Villa e Chelsea si affrontano nella 35esima giornata di premier League, una partita che mette in palio.

Continua a leggere>>

Mondogol: Psg scudetto in arrivo, il clou è Tottenham-Arsenal - Champagne in ghiaccio per lo scudetto che il Psg dovrebbe vincere domani nella facile gara con il Le Havre. Il turno dei campionato europei europeo, che precede le semifinali d'andata delle coppe, ha ...

Continua a leggere>>