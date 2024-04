Ticket per entrare a Venezia - oggi 23 600 paganti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 aprile 2024) AGI - Seconda giornata del contributo di accesso per chi vuole visitare. Secondo i dati diffusi dal Comune,si sono registrati 23.600. Tra gli esenti: oltre 51.600 ospiti in strutture ricettive, perche' pagano gia' la tassa di sorno. In calo, nel numero complessivo rispetto a ieri i registrati residenti in Veneto, da 16.800 a 12.800. Stabili, in quanto sono condizioni permanenti e quindi hanno un voucher fino al 14 luglio, il numero degli studenti (13.000), dei lavoratori (20.500) e dei proprietari di immobili che pagano l'IMU o i titolari di contratti di locazione (6.400) che non hanno spostato la residenza nella Citta' antica. I controlli svolti hanno verificato in totale oltre 16.400 QR-code, senza rivelare particolari criticita'. Domani la terza giornata in cui e' previsto il ...