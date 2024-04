G7 - Meloni | Papa Francesco parteciperà a sessione lavori su Intelligenza artificiale – Video

Papa Bergoglio parteciperà al lavori del G7 in programma in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Ignazia, in Puglia. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio, spiegando che il pontefice prenderà parte alla sessione dedicata all’Intelligenza artificiale. Di ...

Continua a leggere>>