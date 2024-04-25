Adana Demirspor-Galatasaray venerdì 26 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si avvicina sempre di più il giorno della verità in superlig turca, e allo scontro diretto ildi Okan Buruk vuole arrivarci forte del breve ma prezioso vantaggio sui cugini del Fenerbahce. Il cimbom apre il trentaquattresimo turno andando a far visita all’, squadra che attualmente vivacchia a metà classifica lontana ormai da ogni obiettivo. Il cambio di Niang con Balotelli, InfoBetting: Scommesse Sportive e

adana Demirspor - Galatasaray: 11'ler - Haftaya en yakin takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlik bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 maglubiyet sonucu 90 puan topladi. Puan ...

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adana Demirspor - Galatasaray maçi ilk 11'ler! Lider Aslan 3 puan pesinde - Galatasaray, adana Demirspor'u maglup etmesi durumunda, 1988-89 sezonunda Fenerbahçe'nin kirdigi puan rekorunu (93) egale edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile adana Demirspor Teknik ...

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adana Demirspor'da 3 yildiz oyuncu Galatasaray maçi kadrosuna alinmadi - Süper Lig'in 34. haftasinda Galatasaray'i konuk edecek adana Demirspor, karsilasma öncesinde 3 futbolcusunun sakatliklari nedeniyle kadroya alinmadigini açikladi.

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