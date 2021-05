Nessuna Regione rossa, arancioni Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA – Nessuna Regione è in area rossa. Sono in area arancione le regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. E’ quanto prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute Roberto Speranza (foto), sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato in giornata. Le ordinanze andranno in vigore a partire dal 10 maggio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA –è in area. Sono in area arancione le regionie Valle. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. E’ quanto prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute Roberto Speranza (foto), sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato in giornata. Le ordinanze andranno in vigore a partire dal 10 maggio. L'articolo L'Opinionista.

