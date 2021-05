Fedez, il ricordo della proposta commuove i social: “Esattamente 4 anni fa” – FOTO (Di giovedì 6 maggio 2021) Il cantante Fedez colpisce ancora ed il suo ricordo, pubblicato su Instagram, fa impazzire i follower e non solo. La commozione è palpabile. Di solito è proprio Fedez a commuoversi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 6 maggio 2021) Il cantantecolpisce ancora ed il suo, pubblicato su Instagram, fa impazzire i follower e non solo. La commozione è palpabile. Di solito è propriorsi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

NicolaPorro : Che bel ricordo Joan Baez, con la ballata per Sacco e Vanzetti. #Fedez, invece... ?? - Tsubychan1984 : Madonna, ma come quattro anni, io ancora mi ricordo mentre prendevo a gomitate mio cugino sotto la pioggia perché l… - HoFattoCosiIo : @Fedez brividi perché quel momento me lo ricordo come fosse una settimana fa.... - cthistown : @Fedez No vabbe mi ricordo che ero in classe con la mia ex migliore amica che era tua fan sfegatata e mi fece veder… - _ventottogiugno : @Fedez ricordo anche le mie lacrime quando ho visto i video ahaha troppo belli?? -