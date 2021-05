Primo Maggio, Barachini: “Basta esternalizzazioni grandi eventi in diretta” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Basta esternalizzazioni dei grandi eventi in diretta sulla Rai. E’ questo il senso delle parole pronunciate dal presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, durante l’audizione del direttore di Rai3 Franco Di Mare sul caso Fedez-Primo Maggio. “La gestione delle responsabilità e dell’organizzazione complessiva del Concertone del Primo Maggio è stata confusa e maldestra – ha osservato Barachini -. Quanto accaduto ha reso evidenti i problemi che possono derivare dall’eccessiva esternalizzazione delle produzioni da parte della Rai. L’offerta radiotelevisiva dell’Azienda, infatti – ha argomentato – deve rispondere puntualmente agli obblighi del contratto di servizio e, pertanto, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021)deiinsulla Rai. E’ questo il senso delle parole pronunciate dal presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto, durante l’audizione del direttore di Rai3 Franco Di Mare sul caso Fedez-. “La gestione delle responsabilità e dell’organizzazione complessiva del Concertone delè stata confusa e maldestra – ha osservato-. Quanto accaduto ha reso evidenti i problemi che possono derivare dall’eccessiva esternalizzazione delle produzioni da parte della Rai. L’offerta radiotelevisiva dell’Azienda, infatti – ha argomentato – deve rispondere puntualmente agli obblighi del contratto di servizio e, pertanto, la ...

