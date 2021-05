Platinum-Dia, maxi operazione contro la ‘Ndrangheta. Arresti in Italia, Spagna e Germania (Di mercoledì 5 maggio 2021) operazione Platinum-Dia contro la ‘Ndrangheta: Arresti, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna e Germania. maxi operazione contro la ‘Ndrangheta coordinata dalla Procura di Torino: è l’operazione Platinum-Dia, scattata nelle prime ore del 5 maggio. operazione Platinum-Dia contro la ‘Ndrangheta All’operazione, coordinata dalla Procura di Torino, hanno preso parte più di duecento persone tra uomini della DIA, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’operazione si è svolta in Italia ma anche in Germania, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021)-Diala, perquisizioni e sequestri inlacoordinata dalla Procura di Torino: è l’-Dia, scattata nelle prime ore del 5 maggio.-DialaAll’, coordinata dalla Procura di Torino, hanno preso parte più di duecento persone tra uomini della DIA, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’si è svolta inma anche in, ...

Agenzia_Ansa : 'Un duro colpo alla 'ndrangheta'. In corso l'operazione 'Platinum-Dia. Impegnati oltre duecento donne e uomini dell… - msn_italia : Operazione Platinum, Dia: 'Duro colpo alla 'ndrangheta' - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Un duro colpo alla 'ndrangheta'. In corso l'operazione 'Platinum-Dia. Impegnati oltre duecento donne e uomini della Dire… - news_mondo_h24 : Platinum-Dia, maxi operazione contro la ‘Ndrangheta. Arresti in Italia, Spagna e Germania - Ansa_Piemonte : Operazione Platinum, Dia smantella rete europea 'Ndrangheta. Numerose misure cautelari anche in Germania, Romania e… -