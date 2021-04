Spazio, successo per il lancio del razzo italiano Vega (Di giovedì 29 aprile 2021) lancio riuscito dallo Spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, per la missione VV18 del razzo Vega dell'Agenzia spaziale europea (Esa), costruito in Italia dalla Avio di Colleferro, alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021)riuscito dalloporto europeo di Kourou, in Guyana francese, per la missione VV18 deldell'Agenzia spaziale europea (Esa), costruito in Italia dalla Avio di Colleferro, alle ...

Advertising

Affaritaliani : Spazio, successo per il lancio del razzo italiano Vega - letiziadavoli : RT @CTNA_aerospazio: Il successo della missione Vega articolo di @SPioppi - CTNA_aerospazio : Il successo della missione Vega articolo di @SPioppi - Italia_Notizie : Spazio, lanciato con successo il Vega. In orbita un satellite di Airbus e cinque microsatelliti - fisco24_info : Spazio, lanciato con successo il Vega. In orbita un satellite di Airbus e cinque microsatelliti: Da Kourou (Guyana… -