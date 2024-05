Donna ritrovata - Milena ascoltata per 7 ore | Volevano uccidermi

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stataper quasi 7 oreSantirocco, 54 anni, di Lanciano,ieri sera a Castel Volturno (Caserta) dopo sei giorni di ricerche sul litorale abruzzese dove è stata trovata la sua auto con la gomma forata da un chiodo. Da domenica 28 aprile, quando è stato agganciato per l’ultima volta il suo telefonino, poi risultato spento e col profilo Fb cancellato, dellasi erano perse le tracce. Questa mattina la coreografia e insegnante di ballo e fitness ha dovuto spiegare al pm di Vasto Silvia Di Nunzio cosa le è accaduto. Per la sua scomparsa è stato aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona. Ieri sera ai primi soccorritori di Castel Volturno, una barista a cui ha chiesto di avvisare i due figli che era viva, e poi alla polizia, ha raccontato di essere ...

È stata ritrovata a Castel Volturno, Milena Santirocco , la 54enne di Lanciano, maestra di ballo, scomparsa dallo scorso 29 aprile e le cui ricerche, anche in mare, si erano concentrate fra Torino di Sangro e Vasto. La donna è ricomparsa in buona salute, si trova ora in commissariato ed ha già preso ... Continua a leggere>>

Ha raccontato di essere stata rapita e che hanno tentato di ucciderla affogandola. Lo ha detto ieri sera Milena Santirocco , 54 anni di Lanciano, scomparsa per sei giorni nel più assoluto mistero. La donna è stata Ritrovata dopo che alle 22.15 è entrata in un bar di Castel Volturno, in provincia ... Continua a leggere>>

La maestra scomparsa e ritrovata,si indaga per sequestro - "milena non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona, in queste ore ... Continua a leggere>>

milena Santirocco trovata 6 giorni dopo a 200 Km, si indaga per sequestro: “Mi hanno rapita” - "milena non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari" ha dichiarato l’avvocato di milena Santirocco, la donna di 54 anni scomparsa ... Continua a leggere>>

milena Santirocco, la maestra scomparsa e ritrovata: dopo 8 ore di interrogatorio torna in famiglia - milena Santirocco è uscita alle 16 circa dalla caserma, dopo un'interrogatorio durato 8 ore. La donna è uscita coperta con un giubotto e si è allontanata a bordo di un'auto con i vetri oscurati per ... Continua a leggere>>