Met Gala 2024 - tutto quello che c’è da sapere Il grande spettacolo della moda torna a New York | il tema e il dress cod - gli ospiti e come seguirlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Dal lontano 1948, il primo lunedì del mese di maggio significa solo una cosa: Met. E se questo nome non vi dice molto, allora questo pezzo fa al caso vostro: di seguito troverete infattiche c’è dasu questo appuntamento e capirete(ma sopratperché) questo evento è diventato il più importante appuntamento mondano del jet set internazionale, oltre che una data attesa da tutti gli appassionati di. Sì, perché l’evento non solo serve da apripista per l’annuale mostra del Costume Institute, ma è un’incredibile passerella dove star e celebrity si sfidano a colpi di look, interpretando ilprescelto per la serata. Un’occasione imperdibile per ammirare abiti iconici, scoprire nuove tendenze e celebrare la creatività ...