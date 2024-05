Matteo Falcinelli - altri 2 video testimoniano che non ha mai toccato gli agenti Sono sopravvissuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) “Sopravvivendo alla tortura che ho subito ho vinto la partita più importante. Forse la mia esperienza di calciatore mi ha aiutato psicologicamente,menti non so se ce l’avrei fatta”. Mattia, lo studente italiano arrestato e “incaprettato” dalla polizia di Miami senza alcun motivo, ha detto queste parole alla madre Vlasta Studenivova parlando dell’arresto a cui è stato sottoposto in Florida. Un arresto, senza motivo, anche perché oltre aldiffuso in esclusiva dal Quotidiano Nazionale, ciregistrati dalle body-cam dei poliziotti di Miami, che come riporta Repubblica,che il ragazzo non ha maii poliziotti. Il giovane appare confuso e continua a chiedere di riavere i suoi cellulari. Una richiesta ...