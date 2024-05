Frosinone - tegola in vista Inter | squalifica per un centrocampista

(Di domenica 5 maggio 2024) Si sta disputando proprio in questi minuti Empoli-, gara importantissima in ottica salvezza. Unaper la squadra di Eusebio Di Francesco: al 75? della sfida, infatti, ha perso undiffidato indella sfida contro l’– Tra i diffidati della sua squadra, Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di unper la partita del prossimo venerdì contro l’. Si tratta di Enzo Barrenechea, uno dei suoi uomini di punta – in prestito dalla Juventus – che, diffidato, al 75? di Empoli-ha preso un cartellino giallo. Ufficiale quindi la sua assenza contro i nerazzurri, in una sfida dove la squadra di Simone Inzaghi vorrà assolutamente riprendersi dopo la sconfitta per 0-1 contro ...

