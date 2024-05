Pogba è diventato attore - recita nel film ‘4 Zéros’

(Di domenica 5 maggio 2024) Il centrocampista della Juve, squalificato per doping, si dà al cinema Pauldiventa. Il centrocampista della Juventus, squalificato per 4 anni per doping, hato in unfrancese '4 Zéros' che dovrebbe uscire nell'aprile del 2025. E' quanto rivela il quotidiano francese 'Le Parisien'. Il campione del mondo con la Francia nel

Paul Pogba sbarca sul grande schermo. Secondo ‘Le Parisien’, il centrocampista francese reciterà nel film “4 zeri” , di Fabien Onteniente. Pogba interpreta un educatore responsabile dei giovani calciatori. L’uscita del cortometraggio è fissata per il 9 aprile 2025. Scene del film sono state girate ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Paul Pogba diventa attore . Il centrocampista della Juventus, squalificato per 4 anni per doping, ha recita to in un film francese '4 Zéros' che dovrebbe uscire nell'aprile del 2025. E' quanto rivela il quotidiano francese 'Le Parisien'. Il campione del mondo con la Francia nel 2018, ... Continua a leggere>>

Il centrocampista francese, squalificato per doping, interpreta un educatore di giovani PARIGI (FRANCIA) - Paul Pogba sbarca sul grande schermo. Secondo 'Le Parisien', il centrocampista francese, che con i Blues vanta 91 presenze, sta attualmente girando il film "4 zeri" , di Fabien Onteniente. ... Continua a leggere>>

pogba si da' al cinema, sara' attore nel film '4 Zeri' - Lontano dai campi di gioco a causa di una lunga squalifica per doping, Paul pogba si da' al cinema. Secondo quanto riferisce Le Parisien il centrocampista ... Continua a leggere>>

E’ morto Bernard Hill, attore di Titanic e Signore degli Anelli - (Adnkronos) – L'attore Bernard Hill, noto per i suoi ruoli in Titanic e nella trilogia del Signore degli Anelli, è morto all'età di 79 anni. In Titanic, il film diretto da James Cameron, Hill ha inter ... Continua a leggere>>

pogba dal campo alla scena: dopo la squalifica per doping fa l’attore in un film - Il centrocampista della Juventus dovrà stare fermo per 4 anni. Intanto ha recitato nel film francese ‘4 Zéros’ ... Continua a leggere>>