Cosa aveva fatto Matteo Falcinelli Le ipotesi di reato dopo la notte a Miami

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma, 5 maggio 2024 –entra in un bar ala sera del 24 febbraio scorso. Quello che succede poi, come denunciato al nostro giornale, è un racconto intriso di violenza, quella degli agenti di polizia che lo arresteranno, incaprettandolo e lasciandolo per 13 lunghissimi minuti in cella in quelle condizioni. Malo studente 25enne di Spoleto da meritare un simile trattamento? Secondo la ricostruzione che ne fa lui stesso, la sua permanenza nel bar è abbastanza tranquilla fino a quando,essere andato in bagno si accorge che gli mancano i due cellulari. La ragazza che ha appena conosciuto dentro il locale e con la quale si accingeva a bere un drink gli riferisce che i suoi cellulari sono stati ritrovati all’ingresso. ...