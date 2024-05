Serie A - Verona batte Fiorentina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 5 maggio 2024) 16.58 Ilsupera 2-1 lae si prende 3 punti importantissimi in chiave salvezza.Scaligeri avanti al 13' col rigore di Lazovic. Palo di Castrovilli, che poi equilibra la gara al 42'. Gol partita di Noslin (59'),gran botta dopo la respinta corta di Milenkovic. Empoli e Frosinone dividono la posta in una gara a reti bianche. Caprile impegnato da Cheddira,nella ripresa decisivo Bereszynski che sulla linea respinge in scivolata il tacco dello stesso marocchino. Squadre appaiate a 32 punti, in attesa dell'Udinese.