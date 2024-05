Polizia Postale - nel 2023 denunciate 1 100 persone per condivisione di materiale pedopornografico

(Di domenica 5 maggio 2024) Bergamo. In occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia che ricorre il 5 maggio, la– l’articolazione delladi Stato deputata alla prevenzione e contrasto della criminalità cibernetica e che lega le proprie origini proprio al tema della tutela dei minori da ogni possibile forma di sfruttamento e abuso online – ha predisposto un agile dossier che illustra i principali e più attuali fenomeni, le azioni di contrasto, lo stato delle partnership col settore privato, oltre alle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per gli utenti. In totale sono stati 28.355 i siti analizzati neldagli specialisti della, di cui quasi 2.800 inseriti nella black list dei siti che contengono rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori. Oltre ...

Lotta alla pedopornografia, 2.800 siti oscurati - La lotta contro la pedofilia e la pedopornografia online rimane una sfida difficile da vincere. Come riporta l'Ansa, nel corso del 2023, gli esperti della ... Continua a leggere>>

Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia - In occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia che ricorre domani 5 maggio, la polizia postale – l’articolazione ... Continua a leggere>>

Pedofilia, nuove insidie in chat giochi e Intelligenza artificiale - PUGLIA – Cinque arresti e 36 persone denunciate negli ultimi 12 mesi per aver adescato minori in rete. Sono i dati riferiti a pedopornografia e pedofilia in Puglia e nel Salento, diramati dal Minister ... Continua a leggere>>