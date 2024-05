Calcio | Olanda PSV Eindhoven campione per la 25^ volta

(Di domenica 5 maggio 2024) Decisiva per la formazione di Peter Bosz la vittoria per 4-2 contro lo Sparta Rotterdam) - Il PSVconquista il titolo didi, il venticinquesimo della sua storia. Decisiva per la formazione di Peter Bosz la vittoria per 4-2 contro lo Sparta Rotterdam. Nelle

Il Psv Eindhoven è Campione d’Olanda : decisiva la vittoria per 4-2 contro lo Sparta Rotterdam nella 32esima giornata del campionato di Eredivisie 2023 / 2024 . Si tratta del primo titolo in sei anni in Olanda, il 25esimo della storia del Psv Eindhoven . Trionfo meritato che arriva con due giornate ... Continua a leggere>>

Lozano, dopo lo scudetto con il Napoli arriva il trionfo anche in olanda con il PSV - Grazie alla vittoria sullo Sparta Rotterdam, il PSV eindhoven è diventato campione d'olanda per la 25ª volta nella sua storia. Con dodici punti di vantaggio e tre gare ancora da giocare da parte del ... Continua a leggere>>

