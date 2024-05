Test di accesso Medicina - online il database dei quesiti | da oggi è possibile esercitarsi con le prime 3 500 domande

Per il 2024 restano le date del 28 maggio e del 30 luglio per il test di Medicina , ma dopo dovrebbe esserci un semestre comune e una graduatoria successiva. Parere contrario dell'Ordine dei medici Continua a leggere>>

Circa 300 attivisti ai centri sociali hanno dato vita questa mattina in Piazzale Roma a Venezia a una manifestazione di protesta contro l’introduzione del ticket d’accesso alla città per i turisti giornalieri. Qualche momento di tensione si è registrato quando i giovani hanno provato a superare il ... Continua a leggere>>

Come funzionano le prove Invalsi, dietro le quinte - Dalla privacy all'uso dei dati, un'inchiesta di Wired cerca di fare luce sul trattamento delle informazioni, su come si identifica uno studente “fragile” e sulle piattaforme adoperate per i questionar ... Continua a leggere>>

Hades 2 verso l'Early Access: un aggiornamento da Supergiant sui Requisiti PC - Quali saranno i requisiti di sistema minimi e raccomandati di Hades 2 su PC I ragazzi di Supergiant Games condividono un primo ma importante aggiornamento ... Continua a leggere>>

Ravenna, falsi vaccini per ottenere il Green pass, 24 condanne: c’è anche un politico di Fratelli d’Italia. A processo 98 persone - Alberto Ferrero, consigliere comunale e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia ètra le persone che sono state condannate per falso in concorso ... Continua a leggere>>