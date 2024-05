Pistola e taglierino addosso - San Pietro | parroco fermato dalla polizia

(Di domenica 5 maggio 2024) Unceco è statooggi alle ore 9:00 nel prefiltraggio dei varchi utilizzati dai fedeli per accedere a piazza San, a causa del possesso di oggetti inusuali per un luogo di preghiera. Vestito con il tradizionale abito talare, il sacerdote aveva con sé unaad aria compressa, une un cacciavite, attrezzi che ha dichiarato essere per difesa personale. Durante il controllo di sicurezza, ilha afdi avere con sé un borsello appartenente a un’altra persona, cercando così di giustificare la presenza degli oggetti. Nonostante la sua spiegazione, i poliziotti del commissariato Borgo lo hanno denunciato per porto abusivo di armi. Questo incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza in uno dei luoghi più sacri e ...

Lo strano episodio è avvenuto oggi, domenica 5 maggio, intorno alle 9. Il parroco , arrivato a Roma dalla Repubblica Ceca, è stato denunciato per porto abusivo di armi dai poliziotti del commissariato Borgo di Roma.Continua a leggere Continua a leggere>>

Roma, 5 maggio 2024 – Singolare episodio stamattina ai filtri di sicurezza di Piazza San Pietro dove un parroco , vestito in abito talare, è stato fermato all’ingresso nel territorio del Vaticano armato di pistola ad aria compressa, un taglierino e un cacciavite. È avvenuto oggi alle 9 ai varchi ... Continua a leggere>>

"È per difesa personale", parroco armato fermato in Vaticano - Il prelato è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa dagli agenti di polizia: ecco cosa è successo ... Continua a leggere>>

Piazza San pietro, fermato un parroco armato di pistola e taglierino prima dell’Angelus del Papa: “Sono per difesa personale” - Il prete proveniente dalla Repubblica Ceca aveva in un borsello anche un cacciavite: denunciato per porto abusivo di armi ... Continua a leggere>>

Panico a San pietro, parroco entra armato di pistola e taglierino: “È per difesa personale” - Lo strano episodio è avvenuto oggi, domenica 5 maggio, intorno alle 9. Il parroco, arrivato a Roma dalla Repubblica Ceca, è stato denunciato per porto abusivo di armi dai poliziotti del commissariato ... Continua a leggere>>