Milena Santirocco trovata 6 giorni dopo a 200 Km - si indaga per sequestro | Mi hanno rapita

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 5 maggio 2024) "non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari" ha dichiarato l’avvocato di, la donna di 54 anni scomparsa da Lanciano, in Abruzzo, e rinelle scorse ore, una settimanae a 200 Km di distanza, a Castelvolturno, in Campania.