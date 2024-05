Britney Spears - nuovo caos e sfogo | Mi ha incastrata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 5 maggio 2024)quello che vede protagonista la celebre cantante: “Mi ha” In un modo o nell’altro si torna sempre a parlare di lei. Un personaggio che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione visto che stiamo parlando di una icona degli anni ’90 e un simbolo della generazione musicale. Ovviamente il riferimento non può che essere verso. A quanto pare, nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 maggio la nativa di McComb (Mississippi) è stata scortata fuori dall’hotel “Chateau Marmont” situato in quel di Los Angeles.(Ansa Foto) Cityrumors.itSecondo quanto riportato da alcune fonti e media statunitensi ...