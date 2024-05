Traffico Roma del 05-05-2024 ore 16 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati all’ascolto in queste ore non c’è molto Traffico sulle strade della capitale si attendono i rientri in città dal tardo pomeriggio rientri facili al fermo dei mezzi pesanti mezzi che torneranno in strada dopo le 22 di questa sera dalle 20:45 all’Olimpico ... Continua a leggere>>

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati risolto i problemi legati al incidente avvenuto sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite casi di nei Tuscolana ora quindi si tra regolarmente sull'intero anello anche sul resto del territorio Per ora non si rilevano difficoltà per il