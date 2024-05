Salernitana-Atalanta - i convocati | all’Arechi in 2 - previsto turnover

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 5 maggio 2024) Zingonia. A Salerno in 23 per andare alla conquista di tre punti che possano dare continuità alla corsa verso la Champions League. Dopo l’allenamento del pomeriggio di domenica (5 maggio), Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei 22a disposizione per, in programma alle 18 di lunedì 6 maggio. Per il match della 35ª giornata della Serie A 2023/24 gli indisponibili sono i soliti noti: restano ai box Emil Holm e Rafael Toloi e a loro si è aggiunto Sead Kolasinac, che dovrebbe stare fermo per un paio di settimane rischiando molto probabilmente di saltare la finale di Coppa Italia. Aggregati dall’Under 23 l’esterno destro Palestra due centrali difensivi, Bonfanti e Comi, ormai stabilmente nel giro, per dare profondità al reparto. Torna anche Bakker, che aveva saltato Marsiglia ...