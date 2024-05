Bayern Monaco - raffica di no | ora per la panchina spunta Thomas Muller!

Il Real Madrid è campione di Spagna: l’inciampo del Barcellona in casa del Girona ha ufficializzato la vittoria del titolo per i Blancos ma stavolta a Cibeles sono andati solo i tifosi. Ancelotti e i suoi ragazzi hanno scelto di non fare festa, perché mercoledì è in programma la partita più ... Continua a leggere>>

Brutta notizia in casa Bayern Monaco . Come si legge in una nota pubblicata sul sito del club bavarese, la squadra prossime partite "dovrà fare a meno di Raphaël Guerreiro . Il portoghese ha riportato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia nella partita di Bundesliga di sabato in casa dello

Pagina 3 | Chiesa, sondaggio bayern e rinnovo Juve: gli scenari e il fattore allenatore - In 10 giorni giocherà due volte all'Olimpico, stadio in cui si è infortunato: cerca i gol per il contratto e la spinta in ottica azzurra

Tuchel come Xavi, arriva l'annuncio definitivo del tecnico tedesco - Tuchel come Xavi È arrivato l'annuncio del tecnico tedesco sul possibile dietrofront e la permanenza sulla panchina del bayern monaco