Ex Milan - Adel Taarabt racconta | che lite con Kak - gli misi le mani al collo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 5 maggio 2024) Exhato di unafuriosa che ebbe con Kakà ai tempi in cui i due erano compagni in rossoneroha vissuto una parentesi breve con la maglia del. Il fantasista marocchino, ora all’Al-Nasr, arrivò ao il 31 gennaio 2014, in prestito dal QPR, ma non fu riscattato e tornò a Londra al termine di quella stagione. In questo breve lasso di tempo però c’è stato comunque il tempo per vivere momenti che ha ricordato in un’intervista rilasciata a Gazzetta.it. Il classe ’89 infatti hato di una furiosache ebbe con Ricardo Kakà. Durante un’esercitazione in allenamento, il marocchino passò la palla a Balotelli invece che al brasiliano, che gli urlò ...