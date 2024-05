Russia | cyberattacchi? ‘Agli Usa piace accusarci’

(Di domenica 5 maggio 2024) La tensione tra Stati Uniti esi inasprisce ulteriormente a seguito delle recenti accuse mosse dagli Usa, nei confronti di Mosca. Secondo Washington, il servizio di intelligence militare russo (Gru), sarebbe direttamente coinvolto in una serie diche hanno colpito alcuni Paesi europei nelle ultime settimane, tra cui Germania e Repubblica Ceca. Queste operazioni informatiche avversarie rappresentano un crescente motivo di preoccupazione per la sicurezza internazionale, evidenziando la sofisticata capacità offensiva nel cyberspazio da parte degli attori statali. Nuovidalla?- Ansa- Notizie.comDi fronte a tali imputazioni, l’ambasciatore russo a Washington, Anatoli Antonov, non ha tardato a replicare con fermezza. Antonov ha descritto le dichiarazioni americane come un esempio ...

