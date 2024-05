Incidente mortale sulla SS106 - camion contro aut - giù dal cavalcav -a, diverse vittime

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 5 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoUnsi è verificato poco prima delle 16.00statale 106, verso Castellaneta. Dalle prime informazioni in nostro possesso, un tir avrebbe invaso per cause ancora da accertare, la corsia opposta, impattandoun’auto che sopraggiungeva. Il mezzo ha sfondato il guardrail e invaso la strada colpendo le auto che sopraggiungevano dal lato opposto, alcune sarebbero finite oltre ilia. Stando a quanto si apprende ci sarebbero. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.