Cosa pensano gli scienziati del problema dei 3 corpi di Netflix

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 5 maggio 2024) La vicenda del virologo cinese Zhang Yongzhen Il virologo cinese Zhang Yongzhen è tornato al lavoro dopo una disputa che lo ha portato a dormire fuori dal suo laboratorio. Zhang aveva condiviso il genoma del SARS-CoV-2 nel 2020, ma successivamente è stato emarginato per la condivisione non autorizzata di dati. Esperimento di sfida durante la pandemia Un “esperimento di sfida” durante la pandemia di COVID-19 ha mostrato che nessuno dei 35 volontari infettati si è ammalato, ma successivamente 14 persone hanno contratto il ceppo Omicron. La scienziata Anna Durbin sottolinea la necessità di ceppi più rappresentativi per le ricerche. Difficoltà L'articolo proviene da News Nosh.