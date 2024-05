Fondi Pnrr per gli asili nido | Benevento diventerà una città moderna e a misura di famiglia

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladiè beneficiaria di un finanziamento da 2,5 milioni di euro per la costruzione di. Si tratta della rimodulazione del Miur diprovenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quest’ulteriore importante risultato è l’evidente testimonianza di una importante capacità di programmazione e dell’attenzione sul versante delle politiche per l’infanzia e la”, lo spiegano in una nota il sindaco Clemente Mastella e il delegato all’Istruzione Marcello Palladino. “Laospita già 2d’Ambito a Pacevecchia e a via Firenze. Un altro asilo, finanziato dal, si sta facendo a Capodimonte. Potremo arricchire ...

