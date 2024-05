Inter - sfumata la tripla cifra | ora resta un doppio obiettivo da battere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024) La sconfitta per 1-0 di ieri contro il Sassuolo fa sfumare l’dell’di chiudere il campionato di Serie A in. Ora il limite massimo sono 98 punti, considerando gli 89 conquistati fin qui e le ultime tre gare. Con unancora raggiungibile.– Con quattro vittorie nelle ultime quattro gare, l’avrebbe potuto chiudere il suo campionato con un massimo di 101 punti in classifica. La sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo, firmata da una rete di Armand Laurienté, ha però fatto sfumare questa possibilità. Con 89 punti in classifica e tre partite ancora da giocare, il limite massimo raggiungibile dai nerazzurri è ora di 98 punti. Che rappresenterebbe comunque un ...