Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - LegaSalvini : #SALVINI A DRAGHI: 'FIDUCIA IN TE, MA NOI LAVORIAMO AL PROSSIMO DECRETO CHE ENTRO METÀ MAGGIO DOVRÀ CONSENTIRE IL R… - SkyTG24 : Cosa cambia con il decreto #covid che entra in vigore il #26aprile? Dalle regioni gialle agli spostamenti fino alla… - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Dl Covid, Gelmini: check su misure decreto ogni due settimane #dlcovid - Italia_Notizie : Decreto Covid, dalla scuola al coprifuoco: ecco cosa può ancora cambiare -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid

Le Regioni scrivono al presidente del Consiglio: incontriamoci prima di pubblicare il testo. Gelmini: check sulle misure ogni due settimane Illeggeche regola le riaperture da lunedì 26 aprile è stato varato in un Consiglio dei ministri durato meno di mezz'ora (28 minuti) ma la sua gestazione sembra essere molto più lunga. ...Nuovo: riaperture del 26 aprile - La road map . I dati dello studio Ensemble hanno ... Intanto la Francia ha annunciato che il vaccino anti -Johnson & Johnson sarà somministrato agli ...Del resto «nelle prossime settimane - ha ipotizzato Fedriga in una delle dichiarazioni di ieri, ci potrebbe essere una revisione di questo decreto ... dei posti letto Covid (il dato è al ..."Stiamo andando verso le riaperture e questa conquista non è la vittoria di Salvini, di Forza Italia o del centrodestra: è la vittoria degli italiani". Lo ha affermato il ministro per le Autonomie, Ma ...