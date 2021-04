Super Lega, finale Champions a rischio: quali sono gli scenari (Di martedì 20 aprile 2021) Super Lega, finale Champions a rischio dopo le minacce delle istituzioni. Anche il Psg è un top club ma ha detto no. Cosa potrebbe succedere Il mondo del calcio sta vivendo giorni storici, inediti. Non è mai successo che i palazzi del potere a livello europeo e mondiali minaccino di escludere i grandi club dalle competizioni di propria competenza per via della Super Lega. Tutti sono contrari, da quella che dovrebbe essere la base dello sport, i tifosi, ai governi degli Stati che sono intervenuti con il piede a martello contro la prospettiva delle dodici società che vogliono fare una competizione dell’élite. La settimana prossima sono in programma le semifinali della Champions League: ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021)dopo le minacce delle istituzioni. Anche il Psg è un top club ma ha detto no. Cosa potrebbe succedere Il mondo del calcio sta vivendo giorni storici, inediti. Non è mai successo che i palazzi del potere a livello europeo e mondiali minaccino di escludere i grandi club dalle competizioni di propria competenza per via della. Tutticontrari, da quella che dovrebbe essere la base dello sport, i tifosi, ai governi degli Stati cheintervenuti con il piede a martello contro la prospettiva delle dodici società che vogliono fare una competizione dell’élite. La settimana prossimain programma le semifinali dellaLeague: ...

