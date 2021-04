LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 79-78, Playoff Eurolega DIRETTA: LeDay decide con un miracolo sulla sirena (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE Giovedì si tornerà in campo per Gara-2. Grazie per averci seguito. Zach LeDay è ovviamente l’eroe con 17 punti alla fine ed il canestro della vittoria. Straordinario anche il Chacho Rodriguez con 13 punti, tutti decisivi nella rimonta. Al Bayern non bastano 23 punti di DJ Seeley. Tornando alla partita. Milano ha inseguito il Bayern per 40 minuti praticamente, recuperando anche 17 punti di svantaggio dopo un secondo quarto da incubo. Una giocata veramente incredibile quella disegnata da Milano, molto simile a quella con il CSKA. Bravissimo LeDay a sfruttare il blocco e a sfruttare il perfetto assist di Delaney, con l’appoggio al vetro della vittoria. PAZZESCA RIMESSA ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroGiovedì si tornerà in campo per Gara-2. Grazie per averci seguito. Zachè ovviamente l’eroe con 17 punti alla fine ed il canestro della vittoria. Straordinario anche il Chacho Rodriguez con 13 punti, tutti decisivi nella rimonta. Alnon bastano 23 punti di DJ Seeley. Tornando alla partita.ha inseguito ilper 40 minuti praticamente, recuperando anche 17 punti di svantaggio dopo un secondo quarto da incubo. Una giocata veramente incredibile quella disegnata da, molto simile a quella con il CSKA. Bravissimoa sfruttare il blocco e a sfruttare il perfetto assist di Delaney, con l’appoggio al vetro della vittoria. PAZZESCA RIMESSA ...

