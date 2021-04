Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman? Lei rompe il silenzio: “Ecco la verità” (Di martedì 20 aprile 2021) Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman? Dopo gli ultimi gossip, la conduttrice riceve il rapiro d’oro e svela la verità a Striscia la Notizia. Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati davvero, stanno attraversando una piccola crisi o tutto procede a gonfie vele nonostante rumors, gossip e indiscrezioni? A svelare la verità rompendo un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 aprile 2021)haCan? Dopo gli ultimi gossip, la conduttrice riceve il rapiro d’oro e svela laa Striscia la Notizia. Cansi sono lasciati davvero, stanno attraversando una piccola crisi o tutto procede a gonfie vele nonostante rumors, gossip e indiscrezioni? A svelare lando un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - zazoomblog : “Lei lo ha lasciato game over”. Diletta Leotta e Can Yaman spunta il motivo dell’addio - #lasciato #over”.… - VfXbVCkSdOSEDOu : RT @tuttopuntotv: Diletta Leotta riceve il Tapiro di Striscia la notizia e svela la verità su Can #DilettaLeotta #CanYaman #StrisciaLaNotiz… - LaMammaN1 : - VfXbVCkSdOSEDOu : RT @GiuseppeporroIt: Diletta Leotta riceve il tapiro da Striscia la Notizia e vuota il sacco sulla crisi con Can Yaman e non solo #diletta… -