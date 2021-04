Agnelli svela i segreti della Superlega | intervista esclusiva al Corriere dello Sport - Stadio

(Di martedì 20 aprile 2021) Unda non perdere domani in edicola: il nostro Direttore Ivan Zazzaroni hato inil presidenteJuve e vicepresidente, Andrea ...

... il nostro Direttore Ivan Zazzaroni ha intervistato in esclusiva il presidente della Juve e vicepresidente della Superlega, Andrea...Chiambrettinovità sulla Juve Intanto ieri il presidente del Torino Urbano Cairo ha attaccato sia Marotta chesulla questione SuperLega: ' È una cosa gravissima concepire un ...Dall'Inghilterra fonti autorevoli svelano che il Chelsea e il Manchester City vogliono già lasciare la Superlega. Colpo di scena inatteso.Il presidente della Juve è stato intervistato dal nostro direttore Ivan Zazzaroni: appuntamento da non perdere domani in edicola ...