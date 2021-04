Perché per i partiti più delle alleanze vale la competizione (Di lunedì 19 aprile 2021) Competition is competition. Goffredo Bettini ha detto una sciocchezza colossale quando ha sostenuto che il governo Conte sia caduto non per i suoi errori o per i suoi ritardi ma “per una convergenza di interessi nazionali e internazionali che non lo ritenevano sufficientemente disponibile ad assecondarli” (d’altronde, anche il Popolo della libertà accusò Giorgio Napolitano di aver ordito un complotto contro Berlusconi nel 2011, dimenticandosi anche loro, come il Pd oggi, di aver votato la fiducia per più di un anno al governo Monti, che sarebbe stato artefice di quel complotto). Ma nel corso della presentazione della sua corrente (Agorà) l’ex inventore del modello Roma (la cui corrente è stata salutata con affetto da Enrico Letta, giusto pochi giorni dopo aver detto peste e corna della proliferazione delle correnti) ha detto anche un’altra cosa decisamente più ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021) Competition is competition. Goffredo Bettini ha detto una sciocchezza colossale quando ha sostenuto che il governo Conte sia caduto non per i suoi errori o per i suoi ritardi ma “per una convergenza di interessi nazionali e internazionali che non lo ritenevano sufficientemente disponibile ad assecondarli” (d’altronde, anche il Popolo della libertà accusò Giorgio Napolitano di aver ordito un complotto contro Berlusconi nel 2011, dimenticandosi anche loro, come il Pd oggi, di aver votato la fiducia per più di un anno al governo Monti, che sarebbe stato artefice di quel complotto). Ma nel corso della presentazione della sua corrente (Agorà) l’ex inventore del modello Roma (la cui corrente è stata salutata con affetto da Enrico Letta, giusto pochi giorni dopo aver detto peste e corna della proliferazionecorrenti) ha detto anche un’altra cosa decisamente più ...

Advertising

DavidSassoli : Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia l… - CottarelliCPI : Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè… - marattin : Per riassorbire un debito del 160% l’unico modo realistico è la crescita. E se pensiamo di poter crescere con un si… - Serenelladagos1 : @Adri19510 Tutte ipotesi. Non mi sembra una buona idea. Anche perché chi entra non vuole lavorare e lo abbiamo vist… - TroppoOnta : Sospesa da Facebook per tre giorni perché ho scritto ad un amico (che aveva linkato il video) una strofa della canz… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché per Kennedy: chi si vaccina è perduto, rovinato per sempre Il danno che causano, in altre parole, è per sempre. "Dovrai convivere con le conseguenze perché non sarai più in grado di essere curato semplicemente rimuovendo le tossine dal corpo umano", spiega ...

Nasce la Superlega, accordo tra 12 club europei. Ci sono anche Inter, Juventus e Milan ...partecipare al progetto che mette a repentaglio il principio di solidarietà e di meritocrazia nello sport') passando ovviamente per l'Uefa fino a cascata a leghe e federazioni nazionali, anche perché ...

Cashback: «Ecco perché non deve essere cancellato» Corriere della Sera Il danno che causano, in altre parole, èsempre. "Dovrai convivere con le conseguenzenon sarai più in grado di essere curato semplicemente rimuovendo le tossine dal corpo umano", spiega ......partecipare al progetto che mette a repentaglio il principio di solidarietà e di meritocrazia nello sport') passando ovviamentel'Uefa fino a cascata a leghe e federazioni nazionali, anche...