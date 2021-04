Mercedes EQB | il nuovo SUV elettrico sarà presentato il 18 aprileHDblog it

Advertising

HDmotori : Mercedes EQB, il nuovo SUV elettrico sarà presentato il 18 aprile -

...nemmeno 24 ore dalla presentazione dell'EQS che il marchio tedesco ha comunicato che il 18 aprile presenterà il suo nuovo SUV a batteriaa Shanghai in occasione del salone dell'auto.EQA:...Il 18 aprile, in occasione del Salone di Shanghai, la- Benz presenterà la, variante a batteria derivata dalla GLB (e quindi, tecnicamente, gemella della EQA , basata sulla medesima piattaforma). Il debutto in Europa è previsto per la ...Il 18 aprile Mercedes toglierà i veli sulla EQB, il suo nuovo SUV elettrico; disporrà di tanto spazio e potrà ospitare al suo interno sino a 7 persone.Il teaser rilasciato dalla Casa conferma quanto già noto: la vettura sarà una variante a batteria derivata dalla GLB e quindi gemella della EQA basata sulla medesima piattaforma. L'arrivo in Europa è ...