Decreto Maggio 2021, cosa cambia per gli spostamenti tra Regioni e le riaperture (Di venerdì 16 aprile 2021) Maggio è il mese delle ripartenze, ormai sembra certo. Mentre l’anno scorso il 4 Maggio finiva il lockdown e le attività pian piano rialzavano le saracinesche, ora gli italiani stanno cercando di capire quando e come si potrà ripartire. L’ultimo Decreto, lo ricordiamo, è in vigore fino al 30 aprile, ma prima di quella data ci potrebbero essere degli allentamenti nei territori dove si può, dove i casi sono in calo e i parametri lo permettono. Ma vediamo cosa potrebbe cambiare e quali sono le regole da rispettare. Leggi anche: Zona gialla ‘rafforzata’, ecco cosa cambia dal 26 aprile per ristoranti, sport e spettacoli Decreto Maggio 2021, riaperture: cosa cambia L’ultimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021)è il mese delle ripartenze, ormai sembra certo. Mentre l’anno scorso il 4finiva il lockdown e le attività pian piano rialzavano le saracinesche, ora gli italiani stanno cercando di capire quando e come si potrà ripartire. L’ultimo, lo ricordiamo, è in vigore fino al 30 aprile, ma prima di quella data ci potrebbero essere degli allentamenti nei territori dove si può, dove i casi sono in calo e i parametri lo permettono. Ma vediamopotrebbere e quali sono le regole da rispettare. Leggi anche: Zona gialla ‘rafforzata’, eccodal 26 aprile per ristoranti, sport e spettacoliL’ultimo ...

Advertising

MinLavoro : #RedditoDiEmergenza: l'@INPS_it indica i requisiti d’accesso previsto nel #DecretoSostegni per i mesi di marzo, apr… - rtl1025 : ?? #Scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altr… - CorriereCitta : Decreto Maggio 2021, cosa cambia per gli spostamenti tra Regioni e le riaperture #Draghi #riaperture… - Pietroj1987 : @INPS_it ma davvero voi state facendo? Il 19 marzo è stato presentato il decreto sostegno, e ad oggi ancora non si… - infoitinterno : Covid-19 e spostamenti: ecco che cosa prevede il 'Decreto maggio' -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Maggio Ritorno a scuola, la sottosegretaria Floridia: "Dal tre maggio, anche per le superiori" Con l'ultimo decreto del governo Draghi i numeri sono questi: gli studenti delle superiori sono in ... Ritorno a scuola: 'Dal tre maggio, ultimo mese importante' Floridia ritiene che sia 'logico che la ...

Dogecoin vola in borsa: +82% in 24 ore/ Rally della moneta virtuale nata per gioco CABINA DI REGIA RIAPERTURE, DECRETO MAGGIO/ Dal 26 aprile ok ristoranti anche la sera Ancora una volta sono la rete e i social a spingere la moneta del cane verso l'alto, e ad alimentare il rally, ...

Reddito di emergenza, pagamento e aumento INPS: le date Reddito di emergenza in arrivo: INPS fornisce informazioni sull’aumento del reddito di emergenza per i nuclei familiari in affitto e le date del pagamento.

L’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni avviene nel Modello F24 L'utilizzo il compensazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni può avvenire dopo la comunicazione di accoglimento della domanda ...

Con l'ultimodel governo Draghi i numeri sono questi: gli studenti delle superiori sono in ... Ritorno a scuola: 'Dal tre, ultimo mese importante' Floridia ritiene che sia 'logico che la ...CABINA DI REGIA RIAPERTURE,/ Dal 26 aprile ok ristoranti anche la sera Ancora una volta sono la rete e i social a spingere la moneta del cane verso l'alto, e ad alimentare il rally, ...Reddito di emergenza in arrivo: INPS fornisce informazioni sull’aumento del reddito di emergenza per i nuclei familiari in affitto e le date del pagamento.L'utilizzo il compensazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni può avvenire dopo la comunicazione di accoglimento della domanda ...