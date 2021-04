Covid | Cavanna | ' Cura ospedale - centrica è sbagliata | strategia domiciliare migliore'

Advertising

anto_galli4 : RT @rej_panta: Luigi Cavanna: 'L'errore italiano contro Covid' Il primario di Piacenza, pioniere delle cure precoci a domicilio: 'Aspettare… - StefaniaVaselli : RT @rej_panta: Luigi Cavanna: 'L'errore italiano contro Covid' Il primario di Piacenza, pioniere delle cure precoci a domicilio: 'Aspettare… - regynadeserto : RT @rej_panta: Luigi Cavanna: 'L'errore italiano contro Covid' Il primario di Piacenza, pioniere delle cure precoci a domicilio: 'Aspettare… - Spenk78 : RT @rej_panta: Luigi Cavanna: 'L'errore italiano contro Covid' Il primario di Piacenza, pioniere delle cure precoci a domicilio: 'Aspettare… - Andyphone : RT @La7tv: #coffeebreak Luigi Cavanna 'Da marzo 2020 abbiamo curato a casa pazienti con polmoniti severe' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cavanna

L'HuffPost

'Dal marzo 2020 abbiamo curato con successo a casa polmoniti severe' ha detto il primario di oncologia dell'ospedale di Piacenza a Coffee Break... cambiano i sintomi del: "Ascoltare i segnali del nostro corpo" - AUDIO Auto contro un tir in autostrada all'altezza di Alseno, muore un uomo di 43 anni Ragazzo in coma dopo un pugno a ...Dall’ufficio stampa di Codacons riceviamo e pubblichiamo. Scarsa informazione in Liguria in tema di vaccinazioni, e poche risposte ai cittadini preoccupati da possibili effetti ...Liguria. “Scarsa informazione in Liguria in tema di vaccinazioni, e poche risposte ai cittadini preoccupati da possibili effetti collaterali e reazioni avverse gravi legate ai vaccini anti-Covid”. Son ...